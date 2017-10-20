Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости
20 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 33

Аман Тулеев рассказал, какие дороги Кемерова ждёт ремонт в 2018 году

Аман Тулеев рассказал, какие дороги Кемерова ждёт ремонт в 2018 году

Руководитель региона обсудил с мэром кузбасской столицы Ильёй Середюком подготовку к празднованию векового юбилея города и вопросы программы  благоустройства города. Как считает губернатор, нужно чинить не только верхнее дорожное полотно, но и ремонтировать подземные  коммуникации. Так, необходима реконструкция ливневой канализации и сетей на  Советском. Кроме того, в 2018-м году продолжится ремонт  Кузнецкого проспекта, включая мост, Логового шоссе, проспекта Химиков, Терешковой и Сибиряков-Гвардейцев.

- Нужно снять транспортную напряженность на этих магистралях, обеспечить комфорт и безопасность наших людей. И, конечно, должен быть комплексный подход: отремонтировал дорогу – одновременно благоустроил прилегающую территорию. К работам надо приступить, как только потеплеет – в мае, — поручил Аман Тулеев.

 

 

 
Архив
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

Кузбассовцам разъяснили, как настроить телевизоры на «цифру»
16 октября 2017 4430
«Сделано в СССР»: ищем таланты
28 сентября 2017 1408
Аман Тулеев рассказал, какие дороги Кемерова ждёт ремонт в 2018 году
20 октября 2017 33
Полицейские помогли жительнице Кузбасса вернуть кота Бурана
20 октября 2017 98
В честь открытия самого большого в регионе линейного парка кемеровчан ждёт салют
20 октября 2017 60
Танцоров из Кемерова отметили на престижном конкурсе
20 октября 2017 64
В Новокузнецке мужчина нападал на пожилых женщин
20 октября 2017 86
В Белове нерадивых бизнесменов позорят в интернете
20 октября 2017 79
Трансляция праздника в честь открытия обновлённого бульвара Строителей
20 октября 2017 146
В Новокузнецком районе сироты получили жильё
20 октября 2017 70
В Кузбассе строители спасли молодого орла
20 октября 2017 138
В Таштагольском районе строят мост по новым технологиям
20 октября 2017 100
В Кемерове «случился» блэкаут
20 октября 2017 88
На кемеровском проспекте перекроют движение
20 октября 2017 118
Аман Тулеев обсудил с мэром Кемерова подготовку к 100-летию города и программу благоустройства
19 октября 2017 422
Сотрудники музея "Археологии и этнографии Сибири" устроили выставку для кузбассовцев с проблемами зрения
19 октября 2017 167
Аман Тулеев обсудил с главой Кемерова ремонт городских объектов
19 октября 2017 358
В Осинниках избрали руководителя муниципалитета
19 октября 2017 314
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести Кузбасс 20:45" от 19.10.17
19 октября 2017 293
События недели
События недели от 14.10. 2017
15 октября 2017 783
"Поле чудес": человека очень легко обмануть
20 октября 2017 11
Вести-Кузбасс. Столица: новые дороги в Кемерове, реконструкция бульвара и благоустройство отдалённых районов
20 октября 2017 61
Дуэты на «Сделано в СССР»: Потолок ледяной
20 октября 2017 30
Невыносимая жестокость: наказание для живодёров
20 октября 2017 31
Кадры последствий жуткого ДТП в Яшкинском районе
20 октября 2017 54
Губернатор обсудил с мэром Кемерова подготовку к 100-летию города и программу благоустройства
19 октября 2017 111
Эпоха Пугачёвой: Анна Двадцатова и «Айсберг»
19 октября 2017 288
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.