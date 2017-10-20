Аман Тулеев рассказал, какие дороги Кемерова ждёт ремонт в 2018 году

Руководитель региона обсудил с мэром кузбасской столицы Ильёй Середюком подготовку к празднованию векового юбилея города и вопросы программы благоустройства города. Как считает губернатор, нужно чинить не только верхнее дорожное полотно, но и ремонтировать подземные коммуникации. Так, необходима реконструкция ливневой канализации и сетей на Советском. Кроме того, в 2018-м году продолжится ремонт Кузнецкого проспекта, включая мост, Логового шоссе, проспекта Химиков, Терешковой и Сибиряков-Гвардейцев.

- Нужно снять транспортную напряженность на этих магистралях, обеспечить комфорт и безопасность наших людей. И, конечно, должен быть комплексный подход: отремонтировал дорогу – одновременно благоустроил прилегающую территорию. К работам надо приступить, как только потеплеет – в мае, — поручил Аман Тулеев.