В Кузбассе прошла презентация первого документального фильма о легендарном горняке

Сегодня Герою Кузбасса Михаилу Найдову исполнилось 85 лет. В честь дня рождения в Кемерове состоялась презентация первого документального фильма из цикла передач нашей телерадиокомпании «Легенды земли Кузнецкой». Серия посвящена как раз Найдову. Почётными зрителями киноленты, посвященной легендарному горному инженеру, шахтостроителю и руководителю, стали его друзья, ветераны угольной отрасли региона. На премьере побывала Ольга Кусакина.