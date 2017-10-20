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20 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 28

Видео: в Кемерове водитель маршрутки проехал на красный свет и получил штраф

Водитель ПАЗа грубо нарушил правила дорожного движения перед автомобилем с видеорегистратором.

Кемеровчанин стал свидетелем того, как на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского маршрутное такси № 66 проехало на красный сигнал светофора. В автомобиле очевидца работал видеорегистратор и снятые кадры мужчина прислал в «Мобильный патруль».

По сообщению ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении мужчины составили административный протокол по статье «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». Нарушитель заплатит штраф в размере 1000 рублей. 

 
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