Видео: в Кемерове водитель маршрутки проехал на красный свет и получил штраф

Водитель ПАЗа грубо нарушил правила дорожного движения перед автомобилем с видеорегистратором.

Кемеровчанин стал свидетелем того, как на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского маршрутное такси № 66 проехало на красный сигнал светофора. В автомобиле очевидца работал видеорегистратор и снятые кадры мужчина прислал в «Мобильный патруль».

По сообщению ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении мужчины составили административный протокол по статье «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». Нарушитель заплатит штраф в размере 1000 рублей.