Новокузнечанина осудят за изнасилование женщины

Перед судом предстанет ранее судимый 38-летний новокузнечанин, который в мае 2014 года изнасиловал женщину.

Вечером мужчина заметил на улице одинокую женщину, подбежал, схватил её за шею и потащил в кусты. Там он изнасиловал жертву, а затем сбежал. Добравшись до дома, потерпевшая сообщила о том, что произошло сожителю, вызвали «скорую» и полицию. Быстро задержать насильника не удалось.

- По обнаруженным на теле потерпевшей биологическим объектам был выделен геном подозреваемого. Также женщина запомнила татуировки, имевшиеся на теле злоумышленника, и смогла их подробно описать. При проверке имеющихся учетов весной 2017 года установлено совпадение выделенного генома с ДНК-профилем осужденного, который недавно освободился из мест лишения свободы, - рассказали в Следственном комитете по Кемеровской области.

Мужчину задержали, он отрицал вину, однако, женщина опознала его по татуировкам. Сейчас обвиняемый ожидает суда.