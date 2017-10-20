Кузбассовец отбирал ходунки у ребёнка инвалида и избивал его

В Кузбассе осудили 36-летнего жителя Прокопьевска, обвиняемого по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

В начале весны этого года в больницу Прокопьевска привезли 5-летнего мальчика, у него была сломана голень и диагностирована травма головы. От рождения у мальчика ДЦП, ходить он мог только в специальных ходунках. Мать ребёнка лишили родительских прав, и он стал жить с дядей.

- Опекун в целях воспитания решил, что ребенок должен передвигаться без ходунков, если потерпевший не успевал сходить в туалет, он бил его. Кроме этого, мальчик просто падал, не имея физической возможности ходить без специального устройства. «Скорую помощь» вызвала родственница, которая пришла в гости и увидела, что ребенок в плохом состоянии, - сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области. В ведомстве добавили, что суд назначил мужчине два года ограничение свободы.