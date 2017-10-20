МЧС Кузбасса предупредило о мокром снеге и усилении ветра

В Кемеровской области в субботу, 21 октября прогнозируется ухудшение погоды. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег, утром на дорогах возможна гололедица. Кроме того, в МЧС по региону предупредили об усилении ветра: порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Кузбассовцам советуют соблюдать меры предосторожности: не прятаться от ветра под деревьями и около ЛЭП. Водителей призвали избегать резких манёвров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

- Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток - использовать светоотражающие элементы на верхней одежде, - добавили в ведомстве.