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Новости |Общество
20 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 57

Синоптики Кузбасса рассказали о погоде на выходные дни

Синоптики Кузбасса рассказали о погоде на выходные дни

Специалисты Кемеровского гидрометцентра сообщили, что в выходные дни будут дожди с мокрым снегом. В субботу днём столбик термометра достигнет отметок …+8…+13, а ночью…-2…+3. Ветер подует юго-западный с порывами до 20 метров в секунду. Усиление ветра ожидается и воскресенье. В дневные часы…+1..+6, а ночью…-5, гололёд.   

- Предстоящая неделя будет с неустойчивой погодой, с резкими перепадами температур и давления. В понедельник и вторник сильных осадков не ожидаем, а со среды они будут преимущественно в виде мокрого снега и существенно похолодает, - сказали синоптики.

 

 
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