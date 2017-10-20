Синоптики Кузбасса рассказали о погоде на выходные дни

Специалисты Кемеровского гидрометцентра сообщили, что в выходные дни будут дожди с мокрым снегом. В субботу днём столбик термометра достигнет отметок …+8…+13, а ночью…-2…+3. Ветер подует юго-западный с порывами до 20 метров в секунду. Усиление ветра ожидается и воскресенье. В дневные часы…+1..+6, а ночью…-5, гололёд.

- Предстоящая неделя будет с неустойчивой погодой, с резкими перепадами температур и давления. В понедельник и вторник сильных осадков не ожидаем, а со среды они будут преимущественно в виде мокрого снега и существенно похолодает, - сказали синоптики.