В Кемерове прошло заседание суда, где решали судьбу опасного подвала в доме на Кузнецком

Сегодня в Кемерове состоялось заседание суда, где решалась дальнейшая судьба подвала дома по проспекту Кузнецкий,32. Два месяца назад в редакцию «Вестей» обратились жильцы. Собственник магазина на первом этаже начал разбирать перекрытия. Люди боялись, что здание просто рухнет. После выхода сюжета в эфир, Госстройнадзор заинтересовался фактом. И вот предпринимателя обязали привести нежилое помещение в первоначальный вид и восстановить все конструкции. Стоит отметить, что у бизнесмена есть месяц на обжалование.