В Кемерове кроссовер насмерть сбил пенсионерку

В областной столице 22 октября на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Сибиряков-Гвардейцев под колёса кроссеовера попала 78-летяняя женщина.

Авария произошла около 19:00 в районе дома №108. По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, а 60-летний водитель автомобиля Jeep Compass Limited не успел остановиться и сбил женщину.

По сообщению «Газеты Кемерова», пострадавшую отвезли в больницу. Однако в реанимации женщина скончалась от тяжёлых травм.