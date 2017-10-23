Шерегеш попал в топ-10 новогодних курортов для москвичей

Кузбасский курорт жители столицы России признали одним из лучших и наиболее востребованных в России. Шерегеш вошел в первую десятку мест, где планируют провести новогодние праздники москвичи. В среднем они готовы провести в Кузбассе около недели и заплатить порядка 2800 рублей в сутки за жилье.Такие результаты в ходе составления рейтинга получил один из российских сайтов бронирования отелей. В числе лидеров также Подмосковье, Сочи, Санкт-Петербург.