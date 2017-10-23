Появилось видео с места страшной аварии в Кузбассе, где погибли 2 человека

В Кемеровском районе 21 октября в страшной аварии погибли 2 человека, трое пострадали.

ДТП произошло на удалении одного километра от улицы Шоссе Егорова со стороны села Верхотомское в сторону Кемерова. По информации кузбасской ГИБДД, водитель Kia Forte не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу. Там в боковую часть «кроейца» врезалась Daewoo Nexia Gle. От сильного удара Kia улетела в кювет.

По сообщению «Газеты Кемерова», водитель и пассажирка Kia Forte от полученных травм скончались. Во втором автомобиле травмы получили три человека, в том числе 12-летняя девочка. Отмечается, что ребёнок сидел сзади и был пристёгнут штатными ремнями безопасности.

Последствия аварии сняли на видео очевидцы трагедии.

Видео: "Регион42"