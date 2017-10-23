В Новокузнецке ночью на пожаре погибла женщина

Инцидент произошёл в ночь на 23 октября в Новокузнецке. Около 02:30 жильцы многоквартирного дома, расположенного на улице Белана почувствовали запах гари и вызвали пожарных.

По информации «Правоохранительного портала Кузбасса», прибывшие на место происшествия огнеборцы потушили возгорание в одной из квартир и обнаружили там тело 43-летней женщины.

В данный момент причины смерти хозяйки квартиры устанавливаются. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.