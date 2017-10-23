В Новокузнецке нашли тело пропавшего 91-летнего мужчины

Пропавшего в Кузбассе пенсионера нашли мёртвым. Причины смерти мужчины выясняются.

Николая Трушина искали в Новокузнецке с 14 октября. Информацию о пропаже 91-летнего пенсионера распространили в социальных сетях и СМИ.

По сообщению «Правоохранительного портала Кузбасса», 22 октября спасатели поискового отряда «Лиза Алерт» на своей странице «ВКонтакте» рассказали о том, что мужчину нашли мёртвым.

Обстоятельства гибели пенсионера устанавливаются.