Кузбассовца будут судить за смерть двухлетнего сына

В августе 2017 года мужчина приглядывал за сыном и работал на приусадебном участке. Пока кузбассовец был занят делами, двухлетний малыш ушёл в другой конец огорода и провалился в сливную яму, заполненную водой.

«Через некоторое время мужчина заметил, что сына нигде нет, он стал искать его, а подняв резину, которой была закрыта яма, обнаружил мальчика без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего», - сообщили в СК РФ по Кузбассу.

Отмечается, что яма не была огорожена, её прикрывал тонкий кусок резины.

Отец ребёнка полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.