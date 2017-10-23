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23 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 49

Кузбассовца будут судить за смерть двухлетнего сына

Кузбассовца будут судить за смерть двухлетнего сына

В августе 2017 года мужчина приглядывал за сыном и работал на приусадебном участке. Пока кузбассовец был занят делами, двухлетний малыш ушёл в другой конец огорода и провалился в сливную яму, заполненную водой.

«Через некоторое время мужчина заметил, что сына нигде нет, он стал искать его, а подняв резину, которой была закрыта яма, обнаружил мальчика без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего», - сообщили в СК РФ по Кузбассу.

Отмечается, что яма не была огорожена, её прикрывал тонкий кусок резины.

Отец ребёнка полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд. 

 
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