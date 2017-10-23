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Новости |Происшествия
23 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 52

В Новокузнецке подростки подожгли банку и едва не сгорели

В Новокузнецке подростки подожгли банку и едва не сгорели

ЧП случилось 22 октября этого года, сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области. В одну из новокузнецких больниц попали  два 13-летних подростка с термическими ожогами различной степени тяжести.

Выяснилось, что рядом с забором деревообрабатывающего цеха мальчики нашли несколько банок из-под лакокрасочных изделий, одну из них они подожгли. В результате раздался хлопок, банка вспыхнула, ребята тоже получили ожоги. Проходившие мимо люди, вызвали сотрудников МЧС, юных новокузнечан увезли в больницу.  

- У одного диагностировано 10% ожогов тела, у второго 30%.  Второй подросток находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Следователем  с места происшествия изъяли банки, опросили очевидцев. Устанавливается, кто опасные предметы оставил без присмотра, - сообщили в ведомстве.

 
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