В Новокузнецке подростки подожгли банку и едва не сгорели

ЧП случилось 22 октября этого года, сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области. В одну из новокузнецких больниц попали два 13-летних подростка с термическими ожогами различной степени тяжести.

Выяснилось, что рядом с забором деревообрабатывающего цеха мальчики нашли несколько банок из-под лакокрасочных изделий, одну из них они подожгли. В результате раздался хлопок, банка вспыхнула, ребята тоже получили ожоги. Проходившие мимо люди, вызвали сотрудников МЧС, юных новокузнечан увезли в больницу.

- У одного диагностировано 10% ожогов тела, у второго 30%. Второй подросток находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Следователем с места происшествия изъяли банки, опросили очевидцев. Устанавливается, кто опасные предметы оставил без присмотра, - сообщили в ведомстве.