В Новокузнецке прошли всероссийские соревнования по быстрым шахматам

Спортивный праздник интеллекта состоялся в Новокузнецке. В городе прошли всероссийские соревнования по быстрым шахматам. Сразиться в поединках на черно-белых досках приехали сильнейшие гроссмейстеры, чемпионы мира не только со всей страны, но и стран СНГ. Кузбасс уже не в первый раз становится столицей масштабного турнира. А в этом году Кузбасс выиграл грант на развитие этого направления. Сертификаты на комплекты для быстрых шахмат уже получили все города и районы области.