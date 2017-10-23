В предстоящем сезоне в Шерегеше запустят новый подъемник и расширят парковки

Аман Тулеев провел рабочее совещание по развитию Таштагольского района. В частности обсуждался вопрос готовности к новому горнолыжному сезону. Так, до Нового года запустят новый современный подъемник «Мустаг». Он будет уходить в сектор Б и сможет перевозить в час 2 тысячи 300 человек. Кроме того, в секторе Б появится и новая горнолыжная трасса длиной более 2 километров. В этом году еще расширили парковки: на горе Зеленой будет 12 парковок в общей сложности более 6 тысяч мест.

- На предстоящие новогодние праздники в Шерегеше все гостиницы забронированы. Ожидается, в новом сезоне Таштагольский район примет почти 1,2 миллиона туристов, - сообщили в пресс-службе областной администрации.