Губернатор Кузбасса поручил усилить меры безопасности в Шерегеше

На совещании по развитию Ташатгольского района, которое провёл губернатор Аман Тулеев, в том числе шла речь и подготовке Шерегеша к новому горнолыжному сезону. Руководитель региона поручил взять на особый контроль безопасность туристов. По его мнению, необходимо провести тщательную экспертизу всех подъемников. Также губернатор дал указание организовать чёткую и слаженную работы сотрудников МВД, спасателей, казаков, волонтёров и студенческих отрядов.

- Необходимо повышать культуру обслуживания, чтобы максимально уменьшить очереди, чтобы людям было удобно, — подчеркнул губернатор.