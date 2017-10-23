Губернатор Кузбасса провёл совещание по развитию Таштагольского района

Сегодня появилась информация, что Шерегеш стал первым по популярности курортом в стране. Аналитики составили рейтинг лучших мест для зимнего отдыха. Сформировали десятку лидеров на основе данных посещаемости. Планируется, что в этом сезоне Шерегеш примет около миллиона человек. На втором месте сочинская "Роза Хутор". Тройку замкнули подмосковные "Сорочаны". В списки также вошли Домбай, Игора, Бобровый лог, Эльбрус и Солнечная Долина. В Таштагольском районе сегодня готовы запустить несколько новых канатных дорог, которые откроют доступ к склонам ранее еще неосвоенным.