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23 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 66

Видео: нарушитель на большой скорости ехал по встречной полосе кузбасской автомагистрали

Очевидцы сняли на видео грубое нарушение правил дорожного движения на кузбасской трассе.

Кадры с опасным манёвром на скоростной дороге прислал в редакцию Вести42.ru наш читатель Сергей. По словам мужчины, активисты движения «Взаимопомощь на дорогах Кузбасса» заметили нарушителя на автомагистрали. Автомобиль на большой скорости двигался по встречной полосе.

Судя по видео, водитель Nissan Qashqai с включенным указателем поворота ехал навстречу потоку по трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.

Подробности инцидента выясняются. 

 
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