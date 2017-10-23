Кузбасские студенты побывали на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Роль тьюторов на себя смогли примерить и кузбасские студенты, участники всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи. Туда съезжались делегации из 150ти стран мира, а это свыше 25 тысяч человек. Сегодня ночью наша делегация вернется домой. От Кемеровской области на форуме работали почти сто ребят. Они подружились с парнями и девчонками из Африки, узнали, как молодые и активные живут в Европе, какие предпочтения в еде у представителей восточных стран.