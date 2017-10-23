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Новости |Общество
23 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 27

Кузбасские студенты побывали на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Роль тьюторов на себя смогли примерить и кузбасские студенты, участники всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи. Туда съезжались делегации из 150ти стран мира, а это свыше 25 тысяч человек. Сегодня ночью наша делегация вернется домой. От Кемеровской области на форуме работали почти сто ребят. Они подружились с парнями и девчонками из Африки, узнали, как молодые и активные живут в Европе,  какие предпочтения в еде у представителей восточных стран.

 

 
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