Учёные предупредили о сильных магнитных бурях

Российские астрофизики сообщили, что в ближайшие дни, в период с 24 по 25 октября, усилится поток солнечного ветра. Это приведёт к мощным магнитным бурям. Люди могут испытывать чувство слабости, усталости и жаловаться на головную боль. В следующий раз Солнце «разозлится» 6 и 7 ноября, бури станут ещё активнее. И такая ситуация будет повторяться каждые 14 дней, но к середине следующего года все изменится. Солнце войдёт в новую фазу, магнитные бури стихнут, сообщает faktom.ru.