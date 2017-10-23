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Новости |Общество
24 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 14

Учёные предупредили о сильных магнитных бурях

Учёные предупредили о сильных магнитных бурях

Российские астрофизики сообщили, что в ближайшие дни, в период с 24 по 25 октября, усилится поток солнечного ветра. Это приведёт к мощным магнитным бурям.  Люди могут испытывать чувство слабости, усталости и жаловаться на головную боль. В следующий раз Солнце «разозлится»  6 и 7 ноября, бури станут ещё активнее.  И такая ситуация будет повторяться каждые 14 дней, но к середине следующего года все изменится. Солнце войдёт в новую фазу, магнитные бури стихнут, сообщает faktom.ru. 

 
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