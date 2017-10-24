Аман Тулеев: Таштагольский рудник нужно реконструировать

В рамках совещания по развитию Таштагольского района, Аман Тулеев обсудил с Владимиром Макутой добычу железной руды.

Глава района рассказал губернатору о реконструкции Шерегешского рудника, благодаря которой удалось внедрить в производство новые технологии, позволившие увеличить добычу руды в 2 раза.

Аман Тулеев назвал большой победой модернизацию Шерегешского рудника и отметил, что Таштагольский рудник тоже нужно реконструировать.

«Я уверен, что на следующий год мы начнём реконструкцию рудника Таштагола. Нужно сделать такую же технологию как в Шерегеше», - заявил губернатор Кузбасса.