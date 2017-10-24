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24 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 68

В Кемерове едва не сгорел грузовик

В Кемерове едва не сгорел грузовик

В областной столице 24 октября ранним утром загорелся ГАЗ-3310 «Валдай». Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 03:48.

На место происшествия прибыли 7 пожарных и две единицы техники. Через 8 минут, после звонка в экстренную службу возгорание было ликвидировано. По сообщению ГУ МЧС по Кузбассу, огонь повредил моторный отсек, панель приборов и лакокрасочное покрытие кузова.

По предварительной версии, пожар произошёл из-за неисправности электрооборудования автомобиля.  

 
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