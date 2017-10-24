В Кемерове едва не сгорел грузовик

В областной столице 24 октября ранним утром загорелся ГАЗ-3310 «Валдай». Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 03:48.

На место происшествия прибыли 7 пожарных и две единицы техники. Через 8 минут, после звонка в экстренную службу возгорание было ликвидировано. По сообщению ГУ МЧС по Кузбассу, огонь повредил моторный отсек, панель приборов и лакокрасочное покрытие кузова.

По предварительной версии, пожар произошёл из-за неисправности электрооборудования автомобиля.