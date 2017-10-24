В Кемерове установят 8 камер видеофиксации нарушений ПДД

Кемеровским водителям придётся стать дисциплинированнее. С 1 ноября в городе начнут работать 8 новых камер видеофиксации.

Дорожные объекты устанавливают в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

«В данный момент ведётся установка рубежей. Как показывает практика, камеры фиксации нарушений водителями помогают повысить безопасность дорожного движения и снизить количество ДТП на проблемных участках», - сообщили в администрации Кемерова.

Камеры установят на следующих участках дорог: