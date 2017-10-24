В Кемерове установят 8 камер видеофиксации нарушений ПДД
Кемеровским водителям придётся стать дисциплинированнее. С 1 ноября в городе начнут работать 8 новых камер видеофиксации.
Дорожные объекты устанавливают в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».
«В данный момент ведётся установка рубежей. Как показывает практика, камеры фиксации нарушений водителями помогают повысить безопасность дорожного движения и снизить количество ДТП на проблемных участках», - сообщили в администрации Кемерова.
Камеры установят на следующих участках дорог:
- Улица Красноармейская — улица Весенняя;
- Улица Гагарина — улица Терешковой;
- Улица Гагарина — Пионерский бульвар;
- Улица Томская — улица 50 лет Октября;
- Проспект Октябрьский — бульвар Строителей;
- Проспект Ленина — улица Терешковой;
- Проспект Химиков — бульвар Строителей (нижний);
- Бульвар Строителей, 46.