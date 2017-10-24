Губернатор Кузбасса попросил генпрокуратуру наказать виновных в задержке зарплаты горнякам «Заречной»

Руководитель региона Аман Тулеев обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой привлечь к ответственности виновных в невыплате зарплаты в угольной компании «Заречная». На 20 октября этого года двухмесячная задолженность составляет более 200 миллионов рублей. Перед бюджетом и внебюджетными фондами долг уже свыше 2,8 миллиардов рублей, он продолжает расти.

- Вопрос о погашении задолженности по заработной плате на «Заречной» стоит очень остро. Но собственники будто не замечают проблемы, и от ее решения отстраняются, — заявил Аман Тулеев. Он взял эту ситуацию под личный контроль. Губернатор считает, что подобная «экономическая политика» со стороны руководства компании безграмотна, а по отношению к людям преступна.

Отмечается, что с 20 июня текущего года управление предприятиями ООО «Угольная компания «Заречная» осуществляют представители — ТОО «Уголь Казахстана» — Тилек Болотбаев (32 %) и Эркин Брудный (32 %) и ООО «Интеркосалтинг» — Дмитрий Николаев (32 %) и Виктор Нусенкис (4 %).

ДЛЯ СПРАВКИ. В состав ООО «Угольная компания «Заречная» входит три угледобывающих предприятия — АО «Шахта «Заречная», АО «Шахта «Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», АО «Шахта «Алексиевская». При этом ООО «Угольная компания «Заречная» является основным градообразующим предприятием города Полысаево Кемеровской области. Общая численность трудящихся составляет более 4 600 человек (38 % от общей численности трудоспособного населения города Полысаево).