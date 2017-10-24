Житель Кузбасса уехал работать и пропал

Полиция Кузбасса просит оказать содействие в поисках 28-летнего жителя Берёзвоского Виктора Николаевича Столбова. Он 15 августа уехал работать вахтовым методом и исчез, со своей матерью он на связь не выходит.

Всех, кто что-то знает о том, где находится молодой человек, просят сообщить об этом в полицию. Сделать это можно по номерам: 8 (3842) 45-3-11-00, 3-12-11, 3-47-46 или 8-908-942-87-23, сообщили в областном полицейском главке.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области