Смертельное ДТП: в Кузбассе столкнулись кроссовер и электричка

Жуткая авария произошла 23 октября в Новокузнецком районе. Здесь электричка влетела в кроссовер Hyundai Terracan. В результате происшествия один человек скончался, ещё один травмирован.

Предварительно установлено, что виноват в страшном ДТП водитель автомобиля. Он выезжал на железнодорожный переезд, к которому в пределах видимости приближался поезд. Машинист попытался экстренно затормозить, но это не помогло, так как было очень небольшое расстояние. В результате погиб 71-летний пассажир кроссовера, водителя увезли в больницу. Что касается электрички, то в ней было 60 человек, из них никто не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, виновнику грозит 5 лет лишения свободы.