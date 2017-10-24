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24 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 83

В Кузбассе ищут свидетелей смертельного ДТП

В Кузбассе ищут свидетелей смертельного ДТП

В редакцию Вести42.ru обратились родственники женщины, погибшей в результате ДТП на трассе (Новосибирск - (Томск) - Кемерово - Красноярск - Иркутск). Авария произошла 3 сентября текущего года в Мошковском районе. По словам Ольги Р., женщина переходила дорогу по пешеходному переходу и попала под колёса автомобиля. От полученных травм  Бурова Людмила Михайловна 1953 года рождения скончалась.

«Ищем всех, кто был свидетелем происшествия или владеет любой другой информацией, соответствующими записями видео- , аудио- , фото- регистраторов и телефонов произошедшего ДТП», - сообщила родственница погибшей женщины.

Очевидцев происшествия просят обращаться по телефонам: 8-923-122-07-00; 8-913-931-77-76; 2-72-16-20. 

 
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