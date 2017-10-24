Из Кемерова запустят автобусные рейсы до Шерегеша

Кемеровчане уже с 10 ноября смогут ездить на главный горнолыжный курорт Кузбасса прямым рейсом.

Транспорт будет выезжать из Кемерова по пятницам в 8:00. В Шерегеш он будет прибывать в 14:35, на таштагольский автовокзал — в 15:00. По воскресеньям автобус будет отправляться от таштагольского автовокзала в 15:30, от посёлка Шерегеш (магазин «Кукуруза») — в 16:00 и прибывать на кемеровский автовокзал в 22:00.

По сообщению ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», при движении автобуса в прямом направлении организован заезд на новокузнецкий АВ (отправление по пятницам — в 11:35). В обратном направлении автобус осуществляет движения в экспресс-режиме.

Отмечается, что стоимость билета для взрослого человека составит 700 рублей, дети смогут добраться до Шерегеша за 350 рублей. Для студентов высших и средних учебных заведений очной формы обучения предусмотрена скидка 50%.

Стоит отметить, что пассажиры смогут бесплатно провезти с собой один сноуборд, или пару лыж