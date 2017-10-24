В Кузбассе женщину будут судить за убийство новорождённого ребёнка

Инцидент произошёл в июле 2017 года в Яшкинском районе. Мать двоих детей родила третьего малыша в бане, завернула его в пакет и спрятала за печкой.

Через несколько часов 35-летней женщине стало плохо, её супруг вызвал скорую помощь. В больнице женщина рассказала врачам о случившемся, и они сообщили об этом правоохранителям.

«Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила за печкой тело младенца. Судебно-медицинская экспертиза показала, что младенец родился жизнеспособным, причиной смерти стала асфиксия околоплодными водами», - сообщили в СК РФ по Кузбассу.

Следователям злоумышленница рассказала, что они с мужем уже воспитывают двоих детей 7 и 5 лет, и из-за сложного материального положения решила скрыть от супруга беременность. Также, по словам женщины, она применяла всевозможные меры, чтобы спровоцировать самопроизвольное прерывание беременности, однако к специалистам жительница Яшкинского района не обращалась.

Уголовное дело в отношении женщины направлено на рассмотрение в суд.