Депутат Госдумы от Кузбасса создал видеоблог на YouTube

На своей странице в соцсети депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин рассказал, что завел на YouTube видеоблог под названием «В Думе».

- Это потому что про парламентские дела и потому что, надеюсь, мои слова будут способствовать мыслительным процессам у зрителей.

Я видеоблогер начинающий, поэтому прошу строго не судить. Буду рад любым дельным советам, рекомендациям, вопросам. Собственно, ради обратной связи я этот проект и запускаю, - написал депутат. Он сказал также, что пока не решил, с какой периодичностью будут выходить выпуски, и призвал подписываться на канал.