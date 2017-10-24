Кемеровчанин надругался над 6-летней девочкой

Суд вынес приговор в отношении 25-летнего мужчины, обвиняемого по статьям «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Угроза убийством».

Зимой этого года пьяный мужчина пришёл домой, когда сожительницы не было. Он надругался над её 6-летней дочерью. В это время вернулся 12-летний брат девочки. Осуждённый стал избивать мальчика, приставлял к его телу нож и грозил убить.

- Несмотря на угрозы, о произошедшем дети рассказали матери, когда та вернулась домой. Женщина вызвала «скорую помощь» и сотрудников полиции, злоумышленник был задержан. Со следствием мужчина не сотрудничал, вину не признал, - сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области. Мужчину взяли под стражу. Выяснилось, что семья состояла на профилактическом учете, детей изъяли и передали в социальное учреждение. Суд назначил кузбассовцу 22 года в колонии особого режима.