Аман Тулеев предложил пригласить в Кузбасс ко Дню шахтера-2018 Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

Губернатор провёл встречу с митрополитом Аристархом и представителями духовенства Кузбасса. Поднимались вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, а также жизнеобеспечения храмов.

- Аман Тулеев предложил пригласить с визитом в Кузбасс к предстоящему Дню шахтера-2018 Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Также на встрече затрагивались темы предстоящих празднований важнейших для области дат. Так, в будущем году регион отметит 75-летие Кемеровской области, 100 лет со дня образования Кемерова, 400-летний юбилей Новокузнецка и 25 лет Кузбасской митрополии.

Губернатор поставил задачу разработать программу совместных мероприятий с участием духовенства по подготовке праздничных дат.

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области