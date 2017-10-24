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Новости |Общество
24 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 74

В МЧС кузбассовцев предупредили об ухудшении погоды

В МЧС кузбассовцев предупредили об ухудшении погоды

В ведомстве сообщили, что 25 октября в Кемеровской области ожидаются сложные погодные условия. Прогнозируется дождь с мокрым снегом, усиление ветра до 24 метров в секунду. Температура будет опускаться, возможны гололёд и снижение видимости.

Водителям настоятельно советуют «переобуться», а на дорогах соблюдать все правила и не совершать резких движений.  Пешеходам необходимо переходить улицу строго в оборудованных для этого местах.

В МЧС напомнили о том, что нельзя укрываться от ветра около ЛЭП и деревьев.  Машины, если это возможно, стоит  оставить в гараже или на закрытой стоянке.

 
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