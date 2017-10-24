В МЧС кузбассовцев предупредили об ухудшении погоды

В ведомстве сообщили, что 25 октября в Кемеровской области ожидаются сложные погодные условия. Прогнозируется дождь с мокрым снегом, усиление ветра до 24 метров в секунду. Температура будет опускаться, возможны гололёд и снижение видимости.

Водителям настоятельно советуют «переобуться», а на дорогах соблюдать все правила и не совершать резких движений. Пешеходам необходимо переходить улицу строго в оборудованных для этого местах.

В МЧС напомнили о том, что нельзя укрываться от ветра около ЛЭП и деревьев. Машины, если это возможно, стоит оставить в гараже или на закрытой стоянке.