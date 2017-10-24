Кемеровчане обвиняли мужчин в педофилии и вымогали деньги

Вынесен приговор двум кемеровчанам, обвиняемым по статьям «Грабёж» и «Вымогательство». Они совершали серии «подстав» и отбирали у жертв ценности и деньги.

Мужчины попросили подругу создать анкету на сайте знакомств, девушка должна была играть роль «приманки». Стоит отметить, что ей было 19 лет, но когда она приходила на свидание с новым приятелем из интернета, немедленно появлялись обвиняемые и говорили, что девушка якобы подросток. Возрастной разлёт был в разных случаях от 13 до 17 лет. Дуэт обвинял мужчин в педофилии и снимал всё на видео.

- Причем обвиняемые так запугивали своих жертв, что те сами подтверждали на камеру правдивость всех обвинений в педофилии. Эта запись становилась главным «рычагом давления» на потерпевших. Задержанные угрожали разместить видеоролик в сети Интернет и направить друзьям и знакомым потерпевших, если они не заплатят, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Перепуганные мужчины в возрасте от 26 до 32 лет шли на все условия, они брали кредиты и занимали деньги, суммы называются от 15 до 70 тысяч рублей. Один из потерпевших отказался платить, был избит и лишился ценных вещей. Однако, он выследил злоумышленников и сообщил в полицию. Суд приговорил кемеровчан к 2 годам 6 месяцам и 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также они должны выплатить 130 тысяч рублей материального ущерба.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области