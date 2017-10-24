В Новокузнецке открывается сибирский экологический форум

Три дня представители крупных компаний, ученые и защитники окружающей среды из разных регионов страны будут обсуждать вопросы природоохранного законодательства. В программе семинары и круглые столы. Для Кемеровской области это очень актуально: в Кузбассе сосредоточено множество промышленных предприятий. В рамках конференции пройдет презентация уникального комплекса по переработке масел и нефтепродуктов. На месте работает съемочная группа «Вестей». Подробности в 20:45.