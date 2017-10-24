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Новости |Общество
24 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 46

В Новокузнецке открывается сибирский экологический форум

Три дня представители крупных компаний, ученые и защитники окружающей среды из разных регионов страны будут обсуждать вопросы природоохранного законодательства. В программе семинары и круглые столы.  Для Кемеровской области это очень актуально: в Кузбассе сосредоточено множество промышленных предприятий. В рамках конференции пройдет презентация уникального комплекса по переработке масел и нефтепродуктов. На месте работает  съемочная группа «Вестей». Подробности в 20:45.

 

 
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