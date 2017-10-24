Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости |Общество
25 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 46

Угольщики построят в Новокузнецком районе новую дорогу

Жители Новокузнецкого района встретились с руководством разреза «Степановский». Предприятие открылось в 2009 году. Территорию после отработки не восстанавливали, социальные договоренности не выполняли. Недавно сменилось руководство, и как говориться - лед тронулся. Горняки отчитались о том, что они сделали за этот год. Они взяли на себя дополнительные обязательства по строительству спортплощадки, ремонту дорог и доставке гуманитарного топлива.

 
Архив
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

Кузбассовцам разъяснили, как настроить телевизоры на «цифру»
16 октября 2017 5795
«Сделано в СССР»: ищем таланты
28 сентября 2017 1686
В Кемеровском районе в жёстком ДТП погиб мужчина
25 октября 2017 84
Угольщики построят в Новокузнецком районе новую дорогу
25 октября 2017 46
Губернатор Кузбасса встретился с митрополитом Аристархом и представителями духовенства
24 октября 2017 442
За два дня в Кузбассе 8 судовладельцев наказали рублём
24 октября 2017 180
В Междуреченске случился крупный пожар
24 октября 2017 453
Жителям Кузбасса рассказали, куда жаловаться на опасные балконы
24 октября 2017 185
Кузбассовцев призвали заплатить налоги
24 октября 2017 214
Появились подробности страшного ДТП на железнодорожном переезде в Новокузнецком районе
24 октября 2017 649
По факту вырубки деревьев в Яйском районе возбудили уголовное дело
24 октября 2017 225
В Кузбассе появилось 7,5 миллионов саженцев
24 октября 2017 120
В Новокузнецке открывается сибирский экологический форум
24 октября 2017 148
Кемеровчане обвиняли мужчин в педофилии и вымогали деньги
24 октября 2017 624
В МЧС кузбассовцев предупредили об ухудшении погоды
24 октября 2017 595
Аман Тулеев предложил пригласить в Кузбасс ко Дню шахтера-2018 Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
24 октября 2017 378
Кемеровчанин надругался над 6-летней девочкой
24 октября 2017 1526
В Новокузнецке станут чище воздух и вода
24 октября 2017 174
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести Кузбасс 20:45" от 24.10.17
24 октября 2017 470
События недели
События недели от 21.10.2017
22 октября 2017 527
Нежное на «Сделано в СССР»: Тише, дети спят
25 октября 2017 5
Растения переезжают с улицы домой
25 октября 2017 12
Аман Тулеев поговорил с митрополитом Аристархом и представителями духовенства Кузбасса
24 октября 2017 87
Браво: Роман Орлов и «Сделано в СССР»
24 октября 2017 126
В кемеровской бане поймали «жриц любви»
24 октября 2017 237
Участники второго сезона «Сделано в СССР» удивили и разнообразием песен
23 октября 2017 203
Нам песня жить и строить помогает
23 октября 2017 180
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.