Угольщики построят в Новокузнецком районе новую дорогу

Жители Новокузнецкого района встретились с руководством разреза «Степановский». Предприятие открылось в 2009 году. Территорию после отработки не восстанавливали, социальные договоренности не выполняли. Недавно сменилось руководство, и как говориться - лед тронулся. Горняки отчитались о том, что они сделали за этот год. Они взяли на себя дополнительные обязательства по строительству спортплощадки, ремонту дорог и доставке гуманитарного топлива.