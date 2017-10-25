Крупный пожар на кузбасском рынке тушили более 20 огнеборцев

В Междуреченске 24 октября загорелось одно из зданий крытого рынка.

О возгорании сотрудникам МЧС сообщил охранник, который вместе с коллегами вывел всех покупателей из магазина.

«Когда пожарные прибыли на место происшествия, крыша рынка горела открытым пламенем. В результате обгорели обрешётка крыши и утеплитель на общей площади в 300 квадратных метров», - сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.

Отмечается, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. В тушении принимал участие 21 сотрудник МЧС.

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