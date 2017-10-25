Из-за угрозы гололёда Аман Тулеев поручил аварийным бригадам ЖКХ перейти в режим повышенной готовности

В Кемеровской области испортилась погода: в отдельных районах 25 октября выпал снег, усилился ветер до 24 метров в секунду, наблюдаются гололёдные явления.



- Главное – обеспечить безопасность людей, поэтому работать надо комплексно, используя опыт разных ведомств, - напомнил губернатор региона. Он поручил ответственным лицам перевести в повышенную готовность аварийно-восстановительные бригады. Кроме того, Аман Тулеев поставил задачу проверить мобильные источники питания, крепления рекламных щитов, баннеров, остановочных павильонов и строительных лесов.



В областной администрации отметили, что у коммунальщиков имеется большой запас противоголёдных материалов, их хватит до февраля.

