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25 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 153

Кемерово вошёл в тройку городов с лучшими дорогами в стране

Кемерово вошёл в тройку городов с лучшими дорогами в стране

Столица Кузбасса заняла высокое место в рейтинге автомобильных дорог России, составленном специалистами Финансового университета при правительстве РФ.

«Доля тех горожан, кто оценивает состояние дорог как удовлетворительное или хорошее, составила 85% — город оказался к тройке самых лучших городов. Выше показатели только у Грозного (97%) и Тюмени (92%)», - сообщает «Газета Кемерова».

Однако, несмотря на мнение горожан, по единому индексу состояния дорожного хозяйства, Кемерово находится на седьмом месте. Выше столицы Кузбасса в этом рейтинге расположились: Грозный, Тюмень, Казань, Набережные Челны, Ижевск и Барнаул.

Самые плохие дороги в стране находятся в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре и Владивостоке.

 
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