Кузбассовцев просят сдать кровь для пострадавшей в ДТП девочки

Ребёнку, пострадавшему в страшной аварии в Кемеровском районе, требуется кровь для переливания.

Серьёзное ДТП, в котором погибли два человека, произошло 21 октября, недалеко от шоссе Егорова, со стороны села Верхотомское по направлению к Кемерову. Тогда водитель KIA Forte не справился с управлением, и его автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где в «корейца» врезалась Daewoo Nexia Gle.

Водитель и пассажир KIA погибли, во втором автомобиле пострадала 12-летняя девочка. Ребёнок получил серьёзные травмы и в данный момент находится в реанимации детской многопрофильной больницы.

По сообщению «Газеты Кемерова», сотрудники Госавтоинспекции просят неравнодушных граждан помочь спасти девочку. Для этого нужно сдать кровь в Областном центре крови, который расположен по адресу: проспект Октябрьский, 22, корпус 7. Сделать это можно с 8:00 до 14:30 в будние дни. Следует указать, что кровь для Виктории Викторовны Спиновой.