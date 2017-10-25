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25 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 105

В Мысках трое детей устроили погром в ветеринарной клинике

В Мысках трое детей устроили погром в ветеринарной клинике

Многодетную мать накажут за противозаконные действия своих сыновей и дочери.

За два дня группа юных злоумышленников, состоящая из двух мальчиков 8 и 12 лет, а также 11-летней девочки совершила два преступления. В первом случае дети проникли в чужой дом и измазали в нём краской стены и двери. На следующий день несовершеннолетние пробрались в ветеринарную клинику, где разбили лабораторное оборудование и другое имущество, а также украли мультиварку и канцелярские принадлежности.

По сообщению «Правоохранительного портала Кузбасса», полицейские быстро вычислили подозреваемых. К уголовной ответственности детей не привлекут, отвечать за их преступления будет мать, которая ненадлежащим образом занимается воспитанием сыновей и дочери. Женщине придётся возместить материальный ущерб. Семью в полном составе поставили на профилактический учёт.

 
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