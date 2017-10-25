В Кемерове студент вуза попался на торговле наркотиками

В областной столице задержали 22-летнего молодого человека, который занимался продажей гашиша.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Кемерово задержали подозреваемого с поличным, когда он оставлял «закладки» в Центральном районе столицы Кузбасса. При себе у драгдилера были 5 свёртков с гашишем.

«Оперативники выяснили, что наркотики мужчина получал бесконтактным способом. На его телефон приходило сообщение с координатами места, где располагается тайник. Последнее такое сообщение пришло подозреваемому накануне. Прибыв по указанным координатам, полицейские изъяли еще 15 граммов гашиша в лесополосе за городом», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Сейчас в отношении молодого человека решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что подозреваемый является студентом вуза.