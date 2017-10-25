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25 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 46

В Кемерове автохам на BMW объехал пробку по «встречке»

Грубое нарушение правил дорожного движения в Кемерове попало в объектив видеорегистратора.

Кадры с манёвром водителя BMW оказались в распоряжении сотрудников ГИБДД благодаря очевидцу, который прислал видео в «Мобильный патруль».  

«Автомобилист не стал дожидаться, пока транспорт начнёт двигаться, и повернул направо. Он двинулся в сторону улицы Островского», - сообщает «Газета Кемерова».

Личность нарушителя быстро установили и в отношении автолюбителя составили протокол по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». За выезд на встречную полосу кемеровчанин заплатит штраф 500 рублей.  

Видео: «Мобильный патруль»

 
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