В Кемерове автохам на BMW объехал пробку по «встречке»

Грубое нарушение правил дорожного движения в Кемерове попало в объектив видеорегистратора.

Кадры с манёвром водителя BMW оказались в распоряжении сотрудников ГИБДД благодаря очевидцу, который прислал видео в «Мобильный патруль».

«Автомобилист не стал дожидаться, пока транспорт начнёт двигаться, и повернул направо. Он двинулся в сторону улицы Островского», - сообщает «Газета Кемерова».

Личность нарушителя быстро установили и в отношении автолюбителя составили протокол по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». За выезд на встречную полосу кемеровчанин заплатит штраф 500 рублей.

Видео: «Мобильный патруль»