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25 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 216

В Кузбассе аварийные бригады ЖКХ переведены в режим повышенной готовности

По поручению Амана Тулеева аварийные бригады ЖКХ переведены в режим повышенной готовности.

Муниципалитеты должны принять все меры для стабильной работы системы жизнеобеспечения. Необходимо еще раз проверить мобильные источники питания, а также крепления рекламных щитов, баннеров, остановочных павильонов, строительных лесов. Всего в регионе  свыше восьмисот специальных команд. На балансе коммунальных служб 700 единиц снегоуборочной техники. На случай обильных снегопадов дополнительно  привлекут до 2-х тысяч машин по соглашениям  с предприятиями и организациями. Территории заблаговременно запаслись противогололедными материалами. 

 
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