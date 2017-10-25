В Кузбассе аварийные бригады ЖКХ переведены в режим повышенной готовности

По поручению Амана Тулеева аварийные бригады ЖКХ переведены в режим повышенной готовности.

Муниципалитеты должны принять все меры для стабильной работы системы жизнеобеспечения. Необходимо еще раз проверить мобильные источники питания, а также крепления рекламных щитов, баннеров, остановочных павильонов, строительных лесов. Всего в регионе свыше восьмисот специальных команд. На балансе коммунальных служб 700 единиц снегоуборочной техники. На случай обильных снегопадов дополнительно привлекут до 2-х тысяч машин по соглашениям с предприятиями и организациями. Территории заблаговременно запаслись противогололедными материалами.