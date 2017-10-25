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Новости |Общество
26 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 102

В Кузбассе ожидается метель

В Кузбассе ожидается метель

В МЧС по Кемеровской области сообщили, что 26 октября в регионе сохранятся сложные погодные условия. Прогнозируется снег, местами возможны поземок, метель и гололедица. Кроме того, в ведомстве предупредили об усилении ветра и понижении температуры.  

-  Водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. В связи с погодными условиями, своевременно побеспокойтесь о замене летней резины на  зимнюю, - напомнили в МЧС.  Спасатели добавили, что при возникновении происшествий звоните по телефонам «01» или «101».

 
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