В Кузбассе ожидается метель

В МЧС по Кемеровской области сообщили, что 26 октября в регионе сохранятся сложные погодные условия. Прогнозируется снег, местами возможны поземок, метель и гололедица. Кроме того, в ведомстве предупредили об усилении ветра и понижении температуры.

- Водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. В связи с погодными условиями, своевременно побеспокойтесь о замене летней резины на зимнюю, - напомнили в МЧС. Спасатели добавили, что при возникновении происшествий звоните по телефонам «01» или «101».