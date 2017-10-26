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26 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 35

К Земле летит астероид, который в пять раз больше статуи Свободы

К Земле летит астероид, который в пять раз больше статуи Свободы

Учёные сообщают, что к планете 26 октября приблизится большой астероид. По своим размерам он в пять раз превышает статую Свободы. Однако, столкновения ждать не стоит, считают специалисты.

Астрофизики назвали астероид 2017 QV34. Учёные говорят, что его размеры составляют 470 метров. Врочем, он не упадёт на Землю, а значит «конца света» не будет. Поспешили успокоить и специалисты НАСА, заявив, что в течение ближайших лет «Армагеддона» не произойдет, пишет faktom.ru.

 
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