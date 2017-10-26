Появилось видео с места жёсткой аварии двух автомобилей Nissan в Кемерове

Водителя одной из машин зажало в салоне, из автомобиля его доставали спасатели.

Ранее Вести42.ru сообщали, что 26 октября в 08:30 на пересечении Пионерского бульвара и проспекта Ленина в Кемерове столкнулись Nissan March и Nissan Cefiro. По сообщению кузбасской ГИБДД, водитель малолитражки при повороте налево не предоставил преимущество Cefiro.

В результате столкновения, пострадал водитель March, которого зажало в салоне автомобиля. Выбраться из машины мужчина смог только с помощью спасателей.

С различными травмами автомобилиста доставили в больницу.

Очевидцы происшествия сняли последствия ДТП на видео. На кадрах видно, как месту происшествия подъехал автомобиль спасателей, и специалисты начинают проводить деблокирование пострадавшего.