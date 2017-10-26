Илья Середюк рассказал о «забытых» улицах в центре Кемерова

Кемерово собирается участвовать в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Это позволит продолжить преображение бульвара Строителей - уже второго участка от кольца до реки Томь. Также в будущем планируется превратить тротуары в многофункциональные пешеходные зоны. Когда и какие районы могут войти в эту программу --- вы узнаете сегодня на телеканале «Россия 24» в 22.30.

- У нас по центру города заброшены улицы Островского, прекрасная улица с прекрасной архитектурой, вдоль 3-й городской больницы, если ее привести в порядок мы получаем еще одну прогулочную зону. У нас забыты и никак не работают улица Кирова, от проспекта Советского до горсада, - сказал мэр города Илья Середюк.